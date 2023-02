Inter, Inzaghi: "Per arrivare allo scudetto serve continuità! Tutte le squadre hanno rallentato tranne il Napoli"

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai colleghi di Sky Sport, dopo la sconfitta contro il Bologna:

"Abbiamo approcciato male, primo tempo non da Inter, insufficiente contro una squadra in salute. Poi una volta prese le misure, creando, quando soffrivamo meno, abbiamo preso un gol che non si può prendere. Siamo arrabbiati: infortuni, stanchezza e ok, ma dovevamo fare di più. Bisogna cercare le motivazioni ogni 2-3 giorni e io in primis devo fare di più. Ci è già successo e nel primo tempo non si è vista la migliore Inter".

"Primo tempo insufficiente, al Bologna piace giocare 'dentro', ma era una strategia quella di portare i loro quinti sui terzini per togliere proprio la loro bravura di entrare dentro al campo. Avessero segnato Dzeko o Calhanoglu si sarebbe parlato d'altro, ma dobbiamo andare oltre il risultato e fare di più in trasferta".

"Cosa manca per arrivare allo Scudetto? Mi manca riuscire a tenere la concentrazione e la determinazione ogni due giorni e mezzo. La continuità manca a noi dell'Inter come manca a tutte le altre tranne una squadra. Tutte hanno avuto dei rallentamenti".

"Giochiamo tantissimo, ma dobbiamo fare di più e meglio. Ma questo vale per il primo tempo, non per il secondo. E con maggior precisione sotto porta staremmo parlando d'altro. Va capito quel primo tempo in cui abbiamo messo in campo quasi nulla".