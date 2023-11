Inter, Inzaghi: "Infortunio Pavard, rotula uscita e rientrata! Per un po' lo perderemo"

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha commentato così il 2-1 rifilato all'Atalanta in quel di Bergamo. Ecco le sue parole riportate da TMW: "Pavard? Bisognerà aspettare un attimo - ha detto il tecnico nerazzurro ai microfoni di Dazn dopo la gara - è l'unica nota negativa della serata, nello scontro con Lookman la rotula è uscita e poi rientrata. Il ragazzo è tranquillo, i dottori com'è giusto si prendono del tempo in questi casi, però a parere mio lo perderemo per un po' di tempo".

Belle le immagini di Pavard che è andato a esultare con i compagni.

"Assolutamente, sono immagini che a un allenatore fanno piacere. Al di là del gol, è uscito con la rotula fuori, poi i medici sono stati bravissimi, però qualcosina c'è stato".

Cosa è successo all'ex Bayern. Il difensore francese è andato a terra, poggiando male il ginocchio sinistro, dopo un impatto aereo con Lookman. Le sue condizioni, ha fatto sapere l'Inter, saranno da valutare nei prossimi giorni dopo il trauma subito.