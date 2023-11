Inter, Inzaghi a DAZN: "Milan e Napoli costruite per lottare per lo scudetto! Al Maradona trasferta difficile, siamo in emergenza"

Ultime notizie Serie A - Pareggio importante, quello ottenuto dall'Inter all'Allianz Stadium di Torino, dove i nerazzurri escono indenni e corroborati nelle proprie certezze grazie al gol di Lautaro Martinez che impatta l'iniziale svantaggio di Dusan Vlahovic. Questo il primo commento del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ai microfoni di DAZN:

Hai più la sensazione di un'Inter matura o volevi qualcosa in più?

"La squadra ha fatto ciò che doveva fare. L'anno scorso la partita è stata identica, avevamo creato qualcosa in più ma avevamo perso. Non è semplice, abbiamo un avversario di fronte. Ma siamo venuti a Torino a fare una gara di padronanza, i ragazzi sono stati bravi dopo il gol subito, non perdendo le distanze e rimanendo lucidi".

Juve inseguitrice più credibile?

"Sono tutte squadre importanti. Non ho visto le partite di ieri, ma Milan e Napoli sono costruite per stare ai vertici come noi. Ci siamo noi quattro davanti, con altre squadre pronte a farsi sotto".

Avete pensato a come scardinare la difesa della Juve con delle soluzioni alternative?

"Assolutamente sì, Si è verificato quanto prospettato in questi due giorni, con la Juve pronta a ripartire; sapevamo che in mezzo alle linee potevamo trovare Mkhitaryan e Barella ma sono rimasti molto bassi. Ad un certo punto ho detto a Barella di non venire troppo a giocare, che avevamo già i giocatori a costruire. Con spazi così stretti è difficile trovare linee di passaggio".

Avete altre due trasferte a Lisbona e Napoli, la maturità raggiunta vi porta a gestire la stagione più che ad aggredirla?

"Gestire si gestiscono gli ultimi 20 minuti di partita. Per noi è complicato, abbiamo due partite difficili e ci mancano giocatori. Poi Cuadrado si è allenato solo giovedì, Dumfries non è arrivato al meglio dopo la Nazionale. Siamo in emergenza, abbiamo dei problemini da risolvere e giocando ogni 48-72 ore non è semplice. La mia fortuna è avere giocatori sempre disponibili con me e lo staff".

Vedremo qualche rotazione a Lisbona?

"Le ho sempre fatte, e le farò. Dovrò valutare, spero di recuperare solo Sanchez per Lisbona. Con questo calendario difficile dobbiamo lavorare di più".