Inter in coro, da Zhang a Skriniar: "Ce la metteremo tutta per vincere!"

Ultime notizie: festa di Natale in casa Inter. A margine dell'evento, i giornalisti di Sky Sport hanno raccolto le dichiarazioni di Bastoni, Skriniar e Calhanoglu: dopo i consueti auguri di Natale, i tre calciatori hanno rilasciato un breve commento sulla lotta scudetto.

Bastoni: "Ce la metteremo tutta per provare a rialzare questa stagione e far bene in campionato". Presente anche il presidente cinese Zhang: "Vinceremo tanti trofei, è sicuro". Poi Skriniar e Calhanoglu in coro: "Siamo d'accordo e ce le metteremo tutta per vincere".