Inter, Conte: "Siamo a +13 sull’Atalanta: loro potevano ambire allo Scudetto"

Ultime calcio - L'allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ha così commentato ai microfoni di Sky Sport il successo sull’Atalanta:

“L’esultanza finale dei giocatori? Ci siamo riportati a +6, quando giochi dopo sapendo che le inseguitrici più vicine hanno vinto è inevitabile che da un punto di vista psicologico c’era una bella pressione. La pressione però aumenterà da qui alla fine. In più giocavamo con l’Atalanta, una squadra che prende punti a tutte le grandi. Sono stati meno arrembanti. sono 3 punti importanti contro un’ottima squadra, praticamente stacchiamo l’Atalanta per il discorso Scudetto andando a +13. Per me, per ciò che ha fatto in questi anni e per la maturità raggiunta, poteva ambire al posto Champions ma pure dare fastidio e giocarsi lo Scudetto. Merito a Gasperini e alla società, hanno giocatori di alto livello qualitativo”.