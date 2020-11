Inter, Conte: "Critiche? Si negativizza tutto a prescindere, sono ca**te"

Ultime notizie calcio - Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco un estratto riportato da FCInternews relativo alle critiche rivolte ai nerazzurri negli ultimi giorni:

"Questo è un dato di fatto, che si cerchi a prescindere di negativizzare il tutto, però noi lo sapevamo. Ce ne siamo accorti l'anno scorso. Per me era il primo anno, da questo punto di vista ero mentalmente molto preparato. Magari qualcun altro può non esserlo tra i calciatori, ma quando giochi in squadre importanti, con questo blasone, bisogna sapere che o tutto è bello o tutto è brutto. Non c'è la via di mezzo. Questo ci deve dare ancora più forza e bisogna capire che l'unico modo per non andare in pasto a speculazioni, critiche, chiacchiere e scemenze, è rispondere sul campo. Non dico cagate perché... Dobbiamo farlo se vogliamo stare all'Inter, sennò si va in squadre medie e basse e si vive tranquilli".