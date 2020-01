Inter, Conte: "Contenti di questa semifinale, Napoli ottima squadra. Vogliamo andare avanti in ogni competizione"

Ultime notizie calcio Napoli - Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al termine della partita contro la Fiorentina che ha consegnato ai nerazzurri la qualificazione alla semifinale. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Per quanto creato penso che la vittoria sia meritata. Siamo contenti di aver passato il turno ed essere in semifinale, andando ad affrontare un'ottima squadra come il Napoli. Vogliamo andare avanti in ogni competizione, per fare esperienza e migliorare. Oggi era una partita secca, per andare avanti bisognava vincere. Dopo il Cagliari ho detto ai ragazzi che abbiamo avuto tantissime occasioni ma abbiamo tenuto aperto il match. Un tiro deviato poi può cambiare le sorti, e si parla di un pareggio invece che una vittoria. Mi auguro solo di recuperare qualcuno in mezzo al campo perché siamo un po' in difficoltà".