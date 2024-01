Notizie Calcio Napoli¬†- ‚ÄúIl Napoli ha vinto 3-0 con la Fiorentina che √® una squadra forte. Sono i campioni d‚ÄôItalia. Anche se stanno vivendo un periodo difficile in campionato, basta vedere la rosa per capire che c‚Äô√® comunque qualit√†.¬†Noi dobbiamo continuare cos√¨‚ÄĚ. Queste le parole di Nicol√≤ Barella al triplice fischio di Inter-Lazio e in vista della finale di luned√¨ contro gli azzurri.¬†