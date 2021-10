Inter, Ausilio: "Parole di Commmisso? Da direttore sportivo, rispondo solo al mio amico Pradè"

Serie A - Prima del match contro la Lazio, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha parlato ai microfoni di DAZN: "Siamo l'Inter, siamo una squadra forte e competitiva nei primi undici. Detto questo, non è stato facile preparare una partita di tale importanza com pochi calciatori a disposizione e senza cinque sudamericani che sono arrivati stanotte. E' impossibile perchè non c'è lo spazio. Abbiamo dovuto giocarla ma siamo convinti che faremo un'ottima partita e chi sarà in panchina sarà utile".

L'ipotesi rinvio come accaduto in Liga non avrebbe convinto anche lei?

"Guardando il calendario, era impossibile. Giocando in Champions ed avendo turni infrasettimanali non era possibile. Il problema era di chi ha pensato di mettere tre gare fra settembre e ottobre tre gare delle qualificazioni sudamericane".

Come hai visto Inzaghi?

"L'ho visto tranquillo. Poi dopo 22 anni di Lazio un po' di emozione c'è. Ha preparato la partita come le altre poi quando arriverà in campo ci sarà un po' di emozione. E' un grande professionista e quando ci sarà il calcio d'inizio sarà concentrato sulla sua Inter".

Chi gioca a carte con Inzaghi?

"Si sta sacrificando il team manager. Io non ero male da giovane. Farò un po' di ripetizioni e mi lancerò".

Le dichiarazioni di Commisso?

"Sono un direttore sportivo, posso rispondere al mio amico Pradé. Ha un altro ruolo".

Il fondo PIF?