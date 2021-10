Insulti a Koulibaly, Gravina: "Identificare i responsabili e buttarli fuori dagli stadi, l'imbecillità è una piaga da debellare"

Napoli calcio - Gabriele Gravina chiede la mano pesante contro razzismo in Italia. Come riporta il Corriere della Sera, il presidente della FIGC ha affrontato il discorso di quanto accaduto in occasione di Fiorentina-Napoli, chiedendo l’esclusione dagli impianti italiani di chiunque si renda protagonista di simili comportamenti.

"Dobbiamo identificare i responsabili e non devono più entrare nei nostri stadi. L’imbecillità è una piaga molto impegnativa da debellare, perché è un fatto culturale, ma la dobbiamo cancellare, perché ci fa vergognare. E questa vergogna la dobbiamo riversare su questi soggetti" dichiara Gravina.