“Coppa America ed Europeo? Sto guardando tutti e due. L'altro giorno sono andato a vedere Argentina-Canada perché mi piace guardare Messi, è un grande. Però faccio anche il tifo per l'Italia agli Europei: anche se non sono con la squadra mi scrivo sempre con Spalletti, Jorginho e Donnarumma. Spero che vincano”; è quanto rifeirito da Insigne nel corso di un’intervista a ESPN Argentina come riporta TMW.