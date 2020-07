Insigne: "Mia moglie non mi ha regalato la Lamborghini, è uno sfizio che mi sono concesso. Una colpa? Non ho pubblicizzato né questo, né altro"

Ultime notizie Napoli - Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera.

Torno alla città che non le perdona niente: sua moglie le ha regalato una Lamborghini, in un secondo è scoppiata la polemica sull’opportunità di pubblicizzare un acquisto così costoso in un momento di crisi mondiale.

«Mia moglie non mi ha regalato la Lamborghini, anzi a lei non piacciono le auto. È uno sfizio che mi sono concesso. Una colpa? Non ho pubblicizzato né questo, né altro»

Si riferisce ai 100 mila euro dati al Cotugno durante il lockdown?