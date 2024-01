Insigne, l'ex agente: "Traorè e Ngonge ottimi innesti, ma va risolto il problema in difesa!"

Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne tra gli altri, ha parlato ai microfoni di Radio Marte:

"Traorè è un giocatore importante, gran bel calciatore, dando per scontato che sia in condizione. Ngonge altrettanto, sta dimostrando di poter crescere sempre di più: se sono questi i nomi devo dare credito al presidente De Laurentiis a proposito del mercato importante di gennaio. Il problema vero, però, è il difensore centrale, il Napoli pone in essere una serie di valutazioni, sta provando interesse per Theate del Rennes, per Perez e per un terzo nome sconosciuto. I tentennamenti sono figli del calciomercato di gennaio, se credi in un calciatore non pensi al futuro allenatore, oltretutto i problemi in difesa vanno risolti ora. Demme è stato messo da parte per un anno e mezzo, è stato rivalutato e potrebbe essere una pedina importante. La Supercoppa? Ogni trofeo vinto porta benefici, nessuno vuole partecipare ad una gara senza voler vincere. Poi ovviamente ci sono gare che ti danno più adrenalina, ad ogni modo se porti a casa la Supercoppa riesci ad avere un'iniezione di fiducia ulteriore. Certo, l'Inter mi sembra favorita, ha una cattiveria agonistica impressionante, sembra il Napoli dello scorso anno".