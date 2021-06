Insigne, l'ex agente: "Lorenzo ha un dono di natura, Spalletti il miglior allenatore che il Napoli poteva prendere"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne.

"Credo che qualsiasi calciatore abbia margini di miglioramento. Bisogna distinguere una crescita fisica dall'esperienza. Ricordo che Di Natale ha ottenuto il meglio a fine carriera. Sicuramente si può crescere, questo vale per tutti. Non credo sia una questione di conformazione fisica: Insigne ha il dono della natura, fasce muscolari che lo supportano. Bisogna poi dare il giusto peso a una vita sana, regolare, un allenamento serio. Penso che Napoli sia una città che anticipa a sproposito discussioni fuoriluogo e quella su Spalletti è uguale. Con Icardi Spalletti centrava poco, era una decisione della società. Anche per Totti, furono gli americani che lentamente decisero di mettere da parte i romani. Mi sembra fuoriluogo dire che lui venga a Napoli per silurare qualcuno. E' il miglior allenatore che il Napoli poteva prendere, si tratta di un tecnico innovativo che regge le pressioni, che valorizza i giocatori".