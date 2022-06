Insigne, l'ex agente: "Ha detto che non ha scelto i soldi bensì il progetto tecnico? Bello sentirgli dire una cosa"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex agente di Lorenzo Insigne, Antonio Ottaiano, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La presentazione di Lorenzo a Toronto? Inutile dirlo, è un giocatore in piena efficienza fisica con qualità di primissimo piano: lì può fare la differenza, ma gli stimoli saranno quelli giusti? Se viene a mancare la concentrazione non è la cosa giusta. Non so se in America ci sia la stessa determinazione dei campionati europei, anche dal punto di vista dell’ambiente e di come venga vissuto il calcio.

Ha detto che non ha scelto i soldi bensì il progetto tecnico? Non entro nel merito economico, ci può stare. Bello invece scegliere per il futuro dei figli, mentre non condividerei appieno una ragione dal punto di vista tecnico, per uno abituato ad una certa intensità cambia tutto”