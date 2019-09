Insigne, l'ex agente: "ADL correttissimo durante le trattative, non è mai stato sgarbato con noi come si diceva"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne:

"De Laurentiis è uomo di calcio, di economia, è uno col quale ci si confronta molto. Quando si tratta con lui, sai che farà i suoi interessi ma è correttissimo durante la trattativa. Con noi non è mai stato sgarbato, come invece si diceva in giro. Qualsiasi calciatore top va sempre mantenuto, purchè ci siano compatibilità. Callejon e Mertens andrebbero mantenuti, sono una garanzia. I calciatori cercano di ottenere il massimo dal punto di vista economico, ma questo deve essere conciliato con le possibilità della società. In caso di rinnovi, numeri alla mano, il Napoli testimonierà una grande crescita: più la squadra è ambiziosa, più si è costretti ad alzare il monte ingaggi. Anche il fatturato, negli ultimi anni, è cresciuto molto. Rinnovo al ribasso? Spesso è legato ad un allungamento degli anni: affinchè vada in porto, però, la controparte deve accettare".