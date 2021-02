Insigne, l'agente: "Sul dischetto per amore del Napoli, fu pesante per lui l'errore in Supercoppa. Vuole portare la squadra in Champions, c'è fiducia in Gattuso"

Ultimissime calcio Napoli - Nel corso di 'Arena Maradona' su Radio Crc è intervenuto Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne:

"È stato l'amore per il Napoli a dare il coraggio a Lorenzo per andare sul dischetto e battere il rigore contro la Juve dopo l'errore in Supercoppa: in quel tiro dagli undici metri c'era la voglia di mettersi alle spalle l'amarezza per quello che successe a Reggio Emilia e tutte le polemiche che ne seguirono. Sbagliare quel rigore in Supercoppa è stato pesante per Lorenzo. Però grazie all'affetto della famiglia e dei compagni ha potuto zittire tutti quelli che pensavano che Insigne perdesse lucidità contro la Juve. Niente di tutto questo".