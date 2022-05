Insigne, il primo allenatore: "Lo accudivo quando si lamentava per non aver giocato". Poi scherza: "Ha un debito con me"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il primo allenatore di Lorenzo Insigne, Ernesto Apuzzo, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Se mi aspettavo questa carriera da Insigne? Nessuno l’avrebbe immaginata, sono stato con lui e lo accudivo quando si lamentava per non aver giocato subito. Ha un debito con me, un paio di anni fa mi doveva una maglietta autografata che non ho ancora avuto (ride, ndr).

Lorenzo era una perla di ragazzo, mi emoziono nel ricordarlo e nel vedere ciò che è diventato. Non posso che augurargli ogni bene”