Insigne: "Grazie a Gattuso che m'ha sempre sostenuto. La vittoria di stasera è un punto di partenza, abbiamo giocato come vuole il mister"

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni RAI al termine della gara di Coppa Italia vinta col Perugia:

"Stasera dev'essere un punto di partenza. Ci voleva la vittoria, era parecchio che non si vinceva in casa. Al di là del risultato abbiamo giocato bene come vuole il mister. Tra tre giorni c'è un'altra partita importante e dobbiamo recuperare le energie. I miei due goal? Sono sempre sereno al di là dei goal, continuo a lavorare. Ringrazio il mister che da quando è arrivato mi ha sempre sostenuto".