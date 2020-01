Insigne: "Pensiamo a passare il turno stasera. Non so spiegare le difficoltà in campionato, non possiamo stare così in basso"

Ultime notizie calcio Napoli - Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RAI Sport prima della partita contro la Lazio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Non stiamo disputando il campionato che si aspettavano tutti, ora dobbiamo pensare a stasera ed a cercare di passare il turno in Coppa Italia. Non so spiegare le difficoltà in campionato, in settimana ci stiamo impegnando per riportare in campo quello che ci chiede il mister. Con la Fiorentina non ci siamo riusciti e questo è il più grande rammarico. Non dobbiamo abbassare la testa ed ognuno di noi deve mettere qualcosa in più perché non possiamo stare così in basso in classifica”