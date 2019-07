Insigne a Sky: "James o Pepè? I campioni sono sempre i benvenuti. Vogliamo lo scudetto, non pensiamo alla Juventus"

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Ci sono più tifosi a Dimaro rispetto all'anno scorso e ci fa tanto piacere. L'appoggio dei tifosi è importante per noi e lavoriamo per dargli tante soddisfazioni. In tanti mi acclamano e sono contento perchè cono napoletano e gioco nel Napoli. Farò di tutto per ricambiare questo affetto. Abbiamo fatto una grande prestazione ieri e sono partite che servono per mettere benzina nelle gambe. Per il ruolo ho parlato con il mister e lui mi dice che in attacco posso fare qualsiasi ruolo e spero di ricambiare in campo la sua fiducia. Penso che questo sia il Napoli più forte di sempre, l'anno scorso abbiamo preso Fabian Ruiz che ha dimostrato di essere un campione. Il mister sta lavorando tanto cercando di inculcarci i suoi concetti. La società lavora sodo per migliorare la rosa e fare un grande campionato. I grandi campioni sono i benvenuti ma non spetta a noi decidere chi prendere. Società e allenatore sapranno cosa fare ma tutti i nomi che ho sentito sono grandi giocatori. Manolas è un bravissimo ragazzo e ha grande esperienza per darci qualcosa in più. Non dobbiamo pensare alla Juventus e ai suoi acquisti. Tante squadre hanno cambiato allenatore mentre noi no e questo ci deve far stare tranquilli. Ho perso una scommessa con Mario Rui su una punizione in allenamento e sono uscito a quattro zampe dal campo: le scommesse vanno pagate. Per me stesso mi auguro qualche gol in più e aiutare la squadra a vincere lo scudetto che è il nostro sogno"