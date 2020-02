Insigne a Mediaset: "Prometto a Maradona un gol contro Messi, Leo mi incanta! Il Napoli può farcela? Nessuno è imbattibile"

A Mediaset è intervenuto il capitano del Napoli Lorenzo Insigne, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Non sarà una notte come tutte le altre, affrontiamo una squadra fortissima e dobbiamo prepararla benissimo nei minimi particolari. Dobbiamo stare sereni, non farci prendere dall’ansia altrimenti non facciamo le cose giuste e domani dobbiamo farle per metterli in difficoltà . Altre sfide di Champions? Bisogna stare attenti, anche se abbiamo battuto il Liverpool non abbiamo fatto nulla: il Barcellona ha grandi campioni, bisogna stare attenti dal primo all’ultimo minuto perchè possono farci male in ogni momento. Gattuso ci tiene sulla corda? Ci trasmette la sua grinta, l’ha dimostrato da calciatore quando non mollava mai. Ed è quello che ci chiede, ogni pallone è quello della vita. Qualsiasi pallone dev’essere decisivo, in fase difensore e offensiva: noi ci proviamo, anche se non siamo tutti Gattuso, e mettiamo in pratica ciò che ci chiede. Sarebbe bello avere 3-4 Gattuso in campo (ride, ndr). Il Napoli può farcela? Io penso di sì, nessuno è imbattibile. Però se guardiamo il Barcellona, ha grandi campioni e noi dobbiamo pensare come fu con il Liverpool: da squadra possiamo fare grandi cose, siamo un gruppo unito e ci proveremo tutti assieme. Messi a Napoli dopo Maradona? Non lo dico io, ma i numeri: io ogni volta che guardo il Barcellona mi incanto a vedere Messi, è l’unico ad avvicinarsi a Diego anche se non lo paragono perchè è sacro. Segnare un gol a Messi per Maradona? Ci proveremo, gli prometto che ci impegneremo”