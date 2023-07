Inserra: "Sarri e Giuntoli sono stati derubati dello scudetto del 2018, eppure sono andati alla Juventus: la rabbia resta solo nel cuore dei tifosi"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista del Quotidiano del Sud Michele Inserra, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Rudi Garcia farà molto bene, vuole dimostrare il suo valore e Napoli secondo me lo esalterà molto come accaduto con Spalletti: chi arriva da Roma fa bene a Napoli. Garcia avrà un mercato più di qualità che di quantità, De Laurentiis ha le idee ben chiare e ha sempre capito gli uomini giusti con cui lavorare. Sarri e Giuntoli sono stati derubati dello scudetto del 2018, eppure sono andati alla Juventus: la rabbia resta solo nel cuore dei tifosi del Napoli. PSG su Osimhen? Da quello che ho fiutato, Victor da Napoli non si muove”