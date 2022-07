Inler: "Kim? Il Napoli fa bene a prenderlo: non penso possa patire la pressione della piazza"

Gokhan Inler è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Napoli è cresciuto tanto. Dal primo anno di A finora ha sempre aumentato il valore della squadra. La società ha fatto un grande lavoro riuscendo a portare a Napoli campioni come Koulibaly e Higuain. Mentalmente un nuovo giocatore del Napoli deve essere pronto, Napoli non è una piazza che ti dà tempo. Se vai lì devi vincere, oggi ancora di più perché le aspettative sono cresciute da quando c'ero io. Kim? E' uno che dà il massimo, è un team player. Chiaramente bisogna dargli tempo perchè il calcio italiano è un'altra cosa ma come pressione il Fenerbahce non è da meno. Il Napoli deve prenderlo secondo me"