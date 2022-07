Gokhan Inler, centrocampista dell'Adana Demirspor, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 in amichevole contro il Napoli:

"Di chi il Napoli sentirà più la mancanza? Koulibaly, Mertens, soprattutto che è diventato leggenda. Sono leggende per me e sono la storia di Napoli. Kim? L'ho affrontato in Turchia, è in crescita ed è un difensore forte: un anno fa già parlavo con i collaboratori del Napoli e gli dissi: 'Prendetelo subito' e ci sono riusciti".