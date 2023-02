Infortunio Osimhen, il bordocampista Dazn: "Mi ha detto sto bene, no problem"

Condizioni Osimhen, arrivano le ultime notizie con gli aggiornamenti sull'infortunio di Osimhen in Sassuolo Napoli. L'attaccante nigeriano è uscito a pochi minuti dalla fine della partita per un problema alla coscia.

Condizioni Osimhen: le ultime da Dazn

Infortunio Osimhen oggi. Svelate le ultime sulle condizioni di Osimhen da Francesco Fontana, inviato di Dazn per Sassuolo Napoli:

"Dopo l'uscita dal campo è stato applicato del ghiaccio sulla coscia destra di Osimhen. Tornando negli spogliatoi ho chiesto a Victor come stava e lui mi ha risposto: 'No problem, bene, bene, bene'. Un buon segnale per Spalletti e i tifosi".