Infortunio Dybala, Mourinho: "Ecco chi giocherà al suo posto"

Notizie Calcio Napoli- Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Europa League, José Mourinho ha dato indicazioni sul sostituto di Paulo Dybala infortunato che potrebbero valere anche per il match col Napoli tra due giornate: “C'è una partita con Dybala e una senza. Con Dybala la Fiorentina non era in grado di pressare. Senza Dybala non c'è un altro come lui e ora non ci sarà, così come Romelu e sarà una situazione difficile perché non si può replicare e dovremmo fare in maniera diversa: abbiamo Belotti e Pellegrini che può fare la seconda punta. Abbiamo El Shaarawy. Senza Dybala non sarà lo stesso”.