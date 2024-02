Sky - Infortunio Cajuste: ecco quante gare salterà: out col Barcellona

Quante gare salterà Jens Cajuste? Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione sulle condizioni del centrocampista svedese. Il report di quest'oggi della SSC Napoli recita:

Ecco cosa si legge sul sito di Gianluca Di Marzio giornalista della redazione di Sky Sport:

"Il centrocampista svedese dovrà stare fuori per almeno 2 settimane e quindi salterà sicuramente le gare contro Juventus (3 marzo), Torino (8 marzo) e il ritorno di Champions League contro il Barcellona (12 marzo).

Soprattutto per quest’ultima gara la situazione diventa delicata in quanto anche Zielinski e Dendoncker non potranno giocare dato che fuori dalla lista Champions. Il Napoli non avrà dunque riserve di ruolo per l’impegno europeo, e saranno da capire le strategie di Calzona in vista del delicato match che verrà la qualificazione ai quarti della competizione".