Infortunio Anguissa, De Nicola: "Ecco per quale partita potrebbe recuperare"

Alfonso De Nicola, ex responsabile staff sanitario del Napoli:

“Recupero Anguissa? Penso che bastano 3 settimane per cicatrizzare la lesione, poi si valuterà in base agli allenamenti ed occorrerà aspettare un’altra settimana. Per Verona è impossibile ce la faccia, magari si proverà a recuperarlo per il Milan o al massimo per la gara di Champions contro l’Union Berlino”.

Loro stanno caricando di più perché vogliono arrivare a fine campionato integri, rispetto a quanto successo la scorsa stagione. Quando si cambia metodologia di lavoro è normale incappare in qualche problema, ogni calciatore dovrebbe avere un preparatore personale”.