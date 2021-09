Ultime notizie calcio Napoli - Beppe Incocciati, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Osimhen è quel che è, poi i gol aumentano la fiducia e questo gli permette di esprimersi al meglio. Il suo atteggiamento, visto che è molto sorridente, si sposa molto bene con i napoletani".