Incocciati: "Osimhen avrà bisogno di tempo,bisogna vedere se Mertens è disposto a cambiare ruolo per fargli spazio"

Ultimissime calcio Napoli - Beppe Incocciati, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"E’ l’essenza del calcio: per vincere serve segnare. In partite come Barcellona-Napoli ed in queste condizioni può accadere di tutto ma la squadra di Gattuso dovrà essere brava a sfruttare le occasioni che i catalani concederanno. In questo momento gli attaccanti del Napoli non sembrano così in forma ma in partite del genere possono salire le motivazioni. Osimhen? Non so se è Mertens può essere disposto a spostarsi sulla destra per fargli spazio, stiamo a vedere. Osimhen dovrà adattarsi al calcio italiano che è molto diverso da quello francese, ha bisogno di tempo”.