Incocciati: "Napoli in testa con merito, ma non servono gesti di stizza. Ricordo il primo scudetto, furono 5 le vittorie di seguito..."

Napoli Calcio - Giuseppe Incocciati è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Napoli è in alto perchè ha equilibri incontrovertibili tra la fase di possesso e non possesso. E' merito di tutti, nessuno escluso, a parte qualche gesto di stizza da parte di Insigne per il cambio. La speranza è ciò che il tifoso napoletano possa festeggiare. Ricordo l'ultimo scudetto: il Napoli vinse le prime 5, facendo 10 punti. Adesso ne ha vinte sette e si va verso quella cavalcata... Milan? Ero curioso della gara di Bergamo, ho avuto un'ottima impressione".