Incocciati: "Mi auguro che Mertens rinnovi, il suo valore è indiscutibile"

Notizie calcio Napoli - Giuseppe Incocciati è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Il Napoli ha il dovere di mantenere alta la concentrazione in vista del campionato. Il Torino al momento è ferito e in quanto tale va affrontato con le giuste precauzioni. Il Napoli dovrà fare attenzione. Barcellona? Mi sarebbe piaciuto vedere un Napoli un po’ più aperto. Credo che se il Napoli avesse azzardato qualcosa in più, alzando la linea di gioco, avrebbe potuto fare qualcosa in più. Giocava in casa, era una fattore importante. Ho visto dei giocatori azzurri, che appartengono alla fase offensiva, posizionati troppo in basso. L’atteggiamento non è stato dei più felici. Mertens? Il valore del ragazzo non ha nulla a che vedere con le dinamiche dei contratti. Lui è un giocatore dal valore indiscusso che, credo, anche De Laurentiis vorrebbe trattenere. Io mi auguro, da tifoso, che Mertens trovi al più presto un accordo con il Napoli”.