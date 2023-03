Incocciati: "Spalletti sta dando una svolta al calcio italiano! Nessuno come i napoletani per un aspetto"

Beppe Incocciati, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Nessuno è come i napoletani per il calore e la vicinanza alla squadra. Io ho vissuto diverse realtà importanti, ma la presenza forte che senti quando entri al Maradona non la trovi da nessun’altra parte. Tutto questo ti affascina e si espande per tutta la città ed anche tutta la Campania. Io sono felice anche perché Spalletti sta dando una svolta al nostro calcio, facendo capire che per vincere non c’è bisogno di andare a comprare i più forti.