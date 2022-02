Incocciati: "Il Napoli può avere un vantaggio contro questa Inter rodata e in forma: vi rivelo quale"

Giuseppe Incocciati è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“L'Inter ha una mole di gioco importante, squadra in salute che sa quello che vuole. Ha trovato Dzeko in forma con un Perisic che sta facendo grandi cose. La difesa dell'Inter è rodata ma le assenze potrebbero favorire il Napoli. Anche se Insigne zoppica un po', agendo bene, il Napoli può far male. Dunfries ha avuto un turno di riposo in coppa Italia e vedo lui titolare con il Napoli".