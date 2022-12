Inchiesta Juventus, l'avv Mandato a CN24: "C'è il rischio penalizzazione, la Giustizia Sportiva deve intervenire subito"

L'avvocato Tommaso Mandato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime sul caso Juventus.

Inchiesta Juventus: le parole di Mandato

Ultime notizie - Ecco quanto evidenziato da CN24 sulle parole di Tommaso Mandato sull'inchiesta Juve:

"Caso Juventus? Non sempre nella Giustizia Ordinaria basta la semplice intercettazione. Questa situazione è abbastanza anomala. La Giustizia Sportiva penso che doveva intervenire in maniera più precisa e immediata. Il rischio è che si possa andare incontro a sanzioni economiche o anche con punti di penalizzazione in classifica. La Giustizia Sportiva è troppo lenta, è necessario che ci sia un'accelerazione di tempi".