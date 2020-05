Inacio Più su Everton: "Può fare la differenza ma il Napoli è coperto nel suo ruolo"

Ultime notizie calcio Napoli – Inacio Pià, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Everton è un giocatore forte: ha forza, capacità di saltare l’uomo, vede la porta. Per come gioca Gattuso, può fare davvero la differenza. Se viene a Napoli lo fa per fare il protagonista ma da quelle parti c’è Lorenzo Insigne, il Napoli è coperto in quel ruolo ma lui può fare la differenza”.