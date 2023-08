Improta sicuro: "Se il Napoli prende questo giocatore metto la firma per lo scudetto"

Notizie Calcio Napoli – L’ex Napoli, Gianni Improta è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Scudetto? Il Napoli ha ottime chance di potersi ripetere, ovviamente serve completare la campagna acquisti perché a centrocampo deve entrare qualcosa, va inoltre deciso il futuro di Lozano che non si può tenere in bilico, la società mi pare abbia le idee chiare su di lui perché, non avendolo messo molto a disposizione di Garcia, probabilmente c’è qualcosa che bolle in pentola per il suo trasferimento per i prossimi giorni o per gennaio. Farsi i dispetti interni non paga mai, magari la società di irrigidisce perché rimane male sulle volontà di Lozano, è una situazione in stand by.

Se dovessero prendere un certo Koopmeiners, e io farei follie pur avendo un prezzo alto, metterei la firma per il secondo scudetto dell’era De Laurentiis. L’anno scorso Kvaratskhelia è stato una grande sorpresa per tutti, ha avuto un po’ più terreno fertile. Quest’anno gli avversari prenderanno le misure ma per le qualità del ragazzo non mi preoccupa, l’esperienza conta e ha fatto già un anno in Italia. Saprà destreggiarsi lo stesso anche se gli avversari proveranno a contrastarlo. Garcia gli darà la possibilità di accentrarsi un po’ di più, mi aspetto anche soluzioni da centrale vista la sua forza fisica”.