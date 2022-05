Improta sbotta: "Tifosi Spezia emeriti scemi, idioti patentati: hanno fatto il master"

Gianni Improta, ex calciatore del Napoli, ha comentato dagli studi di Canale 21 quanto successo allo stadio Picco in occasione di Spezia-Napoli: "Abbiamo a che fare con degli emeriti scemi, degli idioti patentati, di quelli che hanno fatto il corso: ci sono dei master e loro li hanno superati a pieni voti" .

"Purtroppo dobbiamo fare costantemente i conti con gli atteggiamenti deprecabili di determinate persone. E in quale teatro vanno ad esporre tutta la loro imbecillità? Lo stadio. Qua bisogna ribellarsi, ma in maniera forte. Stanno sempre a parlare dei napoletani: ma lo sanno chi sono, i napoletani? Non ne hanno la minima idea! Sono fatti incresciosi, questi. Esorto il presidente Gravina a non mollare un centimetro su questa situazione e a comminare pene severissime, il più dure possibile. Arriveranno squalifiche al club? Non serviranno a niente, vanno individuati i singoli colpevoli".