Improta: "Mi sono già ricreduto sull'arrivo di Garcia, ora ADL deve intervenire: si rischia la debacle! Ecco chi prenderei al suo posto"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gianni Improta, ex Napoli: "L'arrivo di Garcia mi rendeva sereno, l'ho sempre considerato un ottimo allenatore e una persona di grande intelligenza e serietà. Credevo arrivasse qui a gestire come si deve una squadra già forte dei suoi meccanismi, senza strafare o interferire. Ora mi trovo a dover riconsiderare tutto e a ricredermi. Bisogna cambiare in panchina, serve un allenatore che faccia giocare bene le proprie squadre. Ieri si è visto il contrario del gioco del calcio! Chi dopo Garcia? Semplici, è un allenatore pragmatico che sa organizzare e far giocare bene le sue squadre. Garcia si è perso ancora una volta nelle sue sostituzioni, soprattutto quella di Osimhen. Non so cosa gli stia passando per la testa. Spero che ADL intervenga dinanzi ad una situazione simile. Il Napoli sta vivendo un problema serissimo, si rischia un campionato anonimo dopo il dominio dello scorso anno: è una vera e propria debacle. Ieri la Fiorentina sembrava il Napoli dello Scudetto, mortificando la piazza e i tifosi. I cambi di Garcia sono stati inspiegabili, forse lui in primis c'ha capito pochissimo. La società dovrebbe intervenire a gamba tesa, altrimenti si va incontro ad un campionato mediocre".