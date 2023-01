Improta: "La sconfitta del Napoli? Nessuno finora ha detto una cosa, ben venga la sconfitta quando..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex calciatore del Napoli Gianni Improta, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La sconfitta del Napoli? Nessuno finora ha detto una cosa, ben venga la sconfitta quando abbiamo visto uno dei più brutti Napoli della stagione. Analizziamo il ko, l’Inter era di più sul pezzo ed il Napoli fisicamente non era ancora al top: penso a Rrahmani che non vedevamo da tre mesi, ad esempio.

L’Inter ha creato di più, il Napoli ha creato poco e ci poteva anche scappare alla fine il pareggio: le partite sono queste qui, non andiamo a cercare il pelo nell’uovo. Il Napoli ha dimostrato di essere la più forte del campionato, lo è ancora però ieri l’Inter era più arrabbiata e cattiva. Non vedendo un Napoli brillante forse tatticamente qualcosa non è andato per il verso giusto, Inzaghi ha privato Osimhen dei suoi movimenti.

Sampdoria? Mi dispiace trovarla in questa situazione di classifica e societaria, ma il Napoli deve tornare ad essere quello ammirato finora”