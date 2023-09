Improta: "Kvaratskhelia era imbronciato al momento del cambio, non so se ci avete fatto caso: lo vedo triste"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex calciatore del Napoli Gianni Improta, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Kvaratskhelia era imbronciato al momento del cambio, non so se ci avete fatto caso. Non è che lui e Garcia debbano chiarirsi, ma ci sono dei calciatori che vanno presi per il verso giusto: lo vedo triste Khvicha. Nel fare la sostituzione con Natan abbiamo visto il Napoli schierarsi difensivamente nel finale di partita, c’è una immagine indicativa: non è questo il problema, lo è Garcia che incute titubanza e timore nella squadra”