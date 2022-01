Improta: "Insigne? La società lo ha messo alla porta, doveva risolvere tutto in estate"

Ultime notizie calcio Napoli - Gianni Improta, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"La situazione di Lorenzo Insigne dispiace perchè il Napoli perde un proprio figlio, ma ci si rende conto che non si poteva rifiutare una proposta come quella del Toronto. Era una soluzione da risolvere: dentro o fuori. Non so chi ha torto o chi ha ragione, ma il Napoli non è stato tempestiva. In estate lo ha praticamente messo alla porta la società".