Improta duro: "Ancelotti è venuto per vincere o per altre cose? Guadagna 6 milioni e deve vincere!" [VIDEO]

Gianni Improta, dirigente della Juve Stabia, è intervenuto ai microfoni di Campania Sport, trasmissione televisiva in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Dicono che ho offeso il mister dicendo che è venuto per soldi, ma questo lo vedremo. Che è venuto a fare secondo voi? A continuare a fare l'aziendalista e ad allenare? Per vincere servono uomini d'esperienza. In cuor vostro quando è stato annunciato, voi cosa pensavate? Lui dice che non è venuto per pettinare le bambole, poi dice che Hamsik è il suo Pirlo. Ha illuso la piazza. Poi lo manda via a gennaio. Se uno come lui arriva a Napoli, firma per 6 milioni, è venuto per vincere o no? Uno che prende 6 milioni vorrei capire deve arrivare secondo? Per me deve vincere. Io non ce l'ho con nessuno, ma lui e De Laurentiis si sono pronunciati in tal senso. Io mi sono dedicato alla Juve Stabia, ho seguito marginalmente. Io misi il Napoli secondo già in estate".