Improta: "De Laurentiis abbia un rapporto più diretto con tifosi e club organizzati, serve un sacrificio per Mertens"

Calciomercato Napoli. Gianni Improta, ex Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Kim Min-Jae mi incuriosisce e non poco anche se l'ho visto poco, ma se Spalletti lo ritiene da Champions avrà i suoi motivi. Kvaratskhelia mi sta stupendo sia per eleganza tecnica che per fisicità, quindi credo che il Napoli abbia fatto un ottimo acquisto che spero si possa acclimatare presto nel nostro campionato. E' un profilo molto interessante da quanto ho visto.

Un po' tutti siamo abituati a muovere critiche all'operato della società, ma è normale. Io vorrei che De Laurentiis avesse un rapporto più diretto con la tifoseria ed i club organizzati che sono lasciati soli. Questi sono aspetti importanti, così come l'aspetto Mertens che rappresenta un tassello importante per i tifosi ed il sacrificio del rinnovo sarebbe ben apprezzato. De Laurentiis è un imprenditore molto freddo sui conti, ma è arrivato il momento di svoltare. Come può un imprenditore inimicarsi la clientela? Non lo capisco, dovrebbe essere più chiaro e avvicinarsi".