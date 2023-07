Improta: "De Laurentiis si è arricchito con Meluso, questa la sua occasione. Guai a non ripartire da Osimhen" | VIDEO CN24

All'inaugurazione del Club Napoli Boscoreale 'Lava e Lapilli' era presente Gianni Improta. Queste le sue parole ai microfoni di CalcioNapoli24:

“Dalle prime dichiarazioni di Garcia, possiamo dire che la scelta è stata giusta. Dimostra di essere persona intelligente, cosa che fa la differenza. Abbiamo affidato la guida tecnica a qualcuno che saprà destreggiarsi nei meandri di una società Campione d'Italia. Non un compito semplice, ma Garcia è l'uomo giusto. Paragone Spalletti-Garcia? Non va fatto, si sbaglia già in partenza. Sono diversi, Spalletti va elogiato ma ci auguriamo di poter fare la stessa cosa con Garcia. Ripetersi non è semplice ma De Laurentiis, che si è arricchito con Meluso, direttore sportivo che sa il fatto suo e ha rapporti con tutti, si è mosso bene. Meluso, grande opportunità al Napoli? E' arrivata l'occasione, parte dal basso e ora ha trovato con De Laurentiis la possibilità di dimostrare il suo valore. Nessuno si aspettava questo nome, dopo due anni, poi, nei quali è stato fermo anche se ha arricchito il suo bagaglio di conoscenze. De Laurentiis ha fatto un ottimo affare. Rinnovo Osimhen? Guai a non ripartire da lui, il rinnovo sarà fatto in breve tempo”.