Improta: "Conte dovrà rivedere i suoi piani tattici, per lui è più importante chi ti fa vincere o un difensore in più?"

Ultime notizie SSC Napoli - ?Gianni Improta, dirigente sportivo, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Di seguito la nota stampa:

"Dal punto di vista della qualità del gioco il Napoli deve ancora migliorare, soffriamo anche con le meno forti. Purtroppo dico che Conte dovrà rivedere i suoi piani tattici.

Il 4-3-3? Sì, mi piacerebbe vedere il Napoli con questo modulo. I primi difensori devono essere gli attaccanti però, quando la palla ce l'hanno gli avversari sono gli attaccanti che devono ripiegare. Vedo il Napoli proiettato a grandi livelli, ma col 4-3-3.

Mazzocchi? Io da napoletano non ho mai avuto problemi a Napoli, ma penso che se qualcuno mugugni sul suo nome è perchè non lo vedono integrato in una squadra che ha qualcosa in più rispetto a lui dal punto di vista tecnico.

Il credo calcistico di Conte annovera una difesa a tre, ma mi chiedo, per un allenatore è più importante avere in campo un calciatore che può farti vincere le partite o di un difensore in più? Questa è la domanda che mi pongo"