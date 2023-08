Improta: "Con Veiga il centrocampo del Napoli sarebbe il migliore della Serie A, ma la titubanza infastidisce"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gianni Improta:

"Il nome di Veiga mi convince e non poco. Sono solo infastidito da questa titubanza, nonostante le due società siano d'accordo. Evidentemente i diritti di immagine rappresentano il solito problema. È un peccato aspettare ancora, si poteva chiudere prima e averlo a disposizione già col Sassuolo. Resto ottimista su una chiusura positiva, è un calciatore di grande talento che può diventare importante in questo Napoli. Lui e Zielinski possono coesistere e anzi, aumentare ulteriormente il livello degli azzurri. Il Napoli ha sei giocatori di grande qualità a centrocampo, le qualità sono immense e possono solo far bene ad una squadra che deve difendere il titolo di campione di Italia. Con Veiga, il centrocampo del Napoli sarebbe il migliore della Serie A. E già a Frosinone, in realtà, si sono visti i livelli degli azzurri. Quando è rientrato Anguissa, si è rivista quella squadra padrone di tutto che abbiamo apprezzato lo scorso anno. C'è solo qualche piccolo difetto da dover sistemare sulle ripartenze".