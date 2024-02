Imparato su De Laurentiis: "Gesto inaudito, per 3-4 milioni di euro non andrà in Champions e ne perderà 80"

Ultime notizie Napoli - Il giornalista Gaetano Imparato ospite de “La Domenica Azzurra”, in onda ogni domenica alle 20.30 su OttoChannel.

Il giornalista Gaetano Imparato parla del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis:

“Il peccato originale è uno solo. A gennaio non è stato preso il difensore che serviva come il pane, e serviva già quest'estate. A Dimaro già sostenevo che Juan Jesus non poteva essere il titolare della difesa campione d'Italia solo perchè c'era da attendere Natan. Figuriamoci ora.

A De Laurentiis chiedo: non ha preso Perez ed altri difensori, quindi per 3-4 milioni di differenza il Napoli non andrĂ in Champions e perderĂ 80 milioni. Inaudito.

In questo Napoli non c'è mai la forza e la voglia di prendere lo scalpo degli avversari, con la cattiveria e anche con un pressing feroce. Secondo me dipende anche dalla condizione atletica, spero che Sinatti possa mettere a posto qualcosa in vista almeno della gara col Barcellona che può diventare l'ultimo obiettivo stagionale”