Impallomeni: "Sarà un campionato aperto: molto bene Napoli e Inter"

Stefano Impallomeni a TMW Radio, durante "Maracanã", ha parlato anche del Napoli:

Chi vedi come favorito in vetta?

“È un campionato aperto e stuzzicante. Il Napoli ha vinto dopo essere andato sotto. Ho visto bene anche l’Inter e sono curioso di capire come Inzaghi riuscirà a supplire ai centimetri persi in attacco. Ribadisco però che con tanti incursori ci sono possibilità di fare comunque molti gol”.

Che temi ti hanno colpito in questo weekend?

“L’esordio di De Ketelaere, questo misterioso ragazzo che al Milan non si è visto, ma alla prima con l’Atalanta ha segnato subito. Poi attaccanti al potere, con le doppiette di Osimhen, Lautaro e Belotti. In più c’è da sottolineare la doppia prodezza di Candreva, che quando vede la Roma si accende. Da non dimenticare una Juventus che sembra cambiata, con Chiesa molto propositivo in campo e nelle dichiarazioni. Infine la Lazio che gestisce, non chiude il risultato e cade nell’autolesionismo puro”.

Un ricordo di Carlo Mazzone

“Innanzitutto voglio mandare un abbraccio alla famiglia. Io lo ho avuto a Pescara e lui mi ha sempre trattato come un figlio. Venivo dall’infortunio alla caviglia e ho conosciuto un grande uomo, tosto e un ottimo allenatore”.